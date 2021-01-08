إنقاذ خمسة أشخاص كانوا محاصرين عند مصب واد سوس على مستوى جماعة إنزكان

جدة - عبدالحي حسين - أفادت السلطات المحلية لعمالة إنزكان- أيت ملول أنه جرى مساء يومه الخميس، إنقاذ 05 أشخاص كانوا محاصرين عند مصب واد سوس على مستوى جماعة إنزكان.

وكان الأشخاص الخمسة الذين يمتهنون رعي الغنم، يحاولون إخراج قطيعهم على مقربة من واد سوس، قبل أن تحاصرهم مياه الوادي بعد ارتفاع منسوبها نتيجة التساقطات المطرية.

وفور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تمت تعبئة مروحية تابعة للدرك الملكي والتي تمكنت من إنقاذ الأشخاص الذين كانوا محاصرين داخل الوادي.