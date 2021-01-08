شكرا لقرائتكم خبر عن 1597 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و27 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 1642 أمس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 448678إصابة منذ ظهور أول حالة في البلاد في الثاني من مارس آذار الماضي.

كما سجلت الوزارة 27 حالة وفاة انخفاضا من 37 حالة أمس ليرتفع مجمل الوفيات جراء الفيروس إلى 7645.

وتعافى أيضا 1825 حالة جديدة ليبلغ مجموع المتعافين 420569.

وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب قد أعلن أمس أن الوزارة أقرت اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن المغرب في وقت سابق عن خطة لبدء حملة تطعيم مجانية تستهدف 25 مليونا، أو 80 في المئة من السكان.