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بدء محاكمة المتهمين في أعمال الشغب واقتحام الكونجرس

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الشارقة - اميمة ياسر - مثل المتهمون الأوائل الذين ألقي القبض عليهم خلال أحداث الشغب بمبنى الكابيتول، أمام المحكمة اليوم الخميس.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، طلب المدعون في أولى جلسات المثول أمام المحكمة العليا في واشنطن، من القاضي منع المتهمين من التواجد في المدينة، مشيرين إلى أنهم ليسوا من السكان.

وأمس الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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