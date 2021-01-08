النائب محمد بدراوى: الاقتصاد المصرى أفضل من الأوروبى والأمريكى فى تقبل الصدمات

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب 2021، أن جائحة فيروس كورونا التى طالت العالم كله أثبتت أن وضع الاقتصاد المصرى أفضل من الاقتصاد الأوروبى والأمريكى فى تقبل الصدمات، قائلا: "بالنظر إلى تأثر الاقتصاد المصرى بأزمة كورونا ومدى تقبله للصدمات مقارنة بتأثر الاقتصاد الأوروبى والأمريكى سنجد أن وضعنا أفضل من الاقتصاد الأوروبى والأمريكى فى تقبل الصدمات".

وأوضح بدراوى، لـ"الخليج 365"، أن هناك قطاعات كانت هي الأكثر تأثرا بالأزمة، يأتى على رأسها قطاع السياحة والطيران كان الأكثر تأثرا بالجائحة ما انعكس على الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن الغطاء الدولارى والاحتياطى الموجود بالبنك المركزى مكن الدولة من مواجهة تداعيات الجائحة بشكل أفضل من دول أخرى".

كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية حرصت خلال الأزمة على توفير المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى تدخلها المباشر لدعم الفئات الأكثر تضررا وكان على رأسهم العمالة غير المنتظمة حيث تقرر صرف منحة قدرها 500 جنيه شهريا لأكثر من 2.5 مليون عامل على مدار 3 أشهر، فضلا عن تعويض قطاعات معينة تأثرت بالجائحة مثل قطاع السياحة، وتأجيل بعض أقساط القروض وتقديم الإقرارات الضريبية بتكلفة مالية تتحملها الدولة.