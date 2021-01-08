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ضياء رشوان ينعى رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق نبيل عثمان

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القاهرة - سامية سيد - نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نبيل عثمان الرئيس الأسبق للهيئة الذي توفي ظهر اليوم الخميس.

 

وقال ضياء رشوان في بيان صدر له، إن جميع العاملين بالهيئة يذكرون للمغفور له بإذن الله نبيل عثمان، دوره الملموس في وضع أسس تطوير أداء الهيئة، وإدخال الإعلام الإلكتروني الحديث في عملها، فضلا عن العديد من الخطوات الإدارية والاجتماعية لتشجيع ورعاية العاملين، وأنه وجميع أبناء الهيئة يتوجهون اليوم بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

 

يذكر أن  الراحل نبيل عثمان من أبناء الهيئة العامة للاستعلامات وعمل مستشاراً إعلامياً في سفارات مصر في كل من لندن ونيويورك وواشنطن ووارسو، وقد تولى رئاسة الهيئة لمدة عشر سنوات (1994 – 2003).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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