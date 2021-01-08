شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان ينعى رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق نبيل عثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نبيل عثمان الرئيس الأسبق للهيئة الذي توفي ظهر اليوم الخميس.

وقال ضياء رشوان في بيان صدر له، إن جميع العاملين بالهيئة يذكرون للمغفور له بإذن الله نبيل عثمان، دوره الملموس في وضع أسس تطوير أداء الهيئة، وإدخال الإعلام الإلكتروني الحديث في عملها، فضلا عن العديد من الخطوات الإدارية والاجتماعية لتشجيع ورعاية العاملين، وأنه وجميع أبناء الهيئة يتوجهون اليوم بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الراحل نبيل عثمان من أبناء الهيئة العامة للاستعلامات وعمل مستشاراً إعلامياً في سفارات مصر في كل من لندن ونيويورك وواشنطن ووارسو، وقد تولى رئاسة الهيئة لمدة عشر سنوات (1994 – 2003).