شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد أنشطة الإخوان فى أوروبا.. تقرير يكشف تحركات دولة القارة العجوز ضد الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركات عديدة تقوم بها الدول الأوروبية لحصار نشاط الإخوان الإرهابية، وذلك من أجل الحفاظ على مقدرات بلادهم ومواجهة التطرف، الذى انتشر فى الفترة الأخيرة وأثر بشكل كبير على مؤسسات دولهم.

تقرير أعدته مؤسسة ماعت، كشف أن عدد من الدول الأوروبية اتخذت تلك الإجراءات ضد الإخوان، وجماعات الإرهاب، وكان على رأسها دولة النمسا، التي تحركت لتحجيم أنشطة الإخوان في بلادها بعد تزايد العمليات الإرهابية.

وأضاف التقرير، أن هذه التحركات الأوروبية أوقفت الكثير من الأنشطة الإخوانية، من خلال غلق الكثير من الجمعيات التي تديرها الجماعة الإرهابية في أوروبا، إضافة إلى تجميد كل الأنشطة الآخرى التابعة لجماعات الإرهاب.