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وضعية “دونور” تحول مباراة الرجاء والاسماعيلي الی ملعب مراكش

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محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - استقر الاختيار علی ملعب مراكش لاحتضان مباراة الرجاء والاسماعيلي المصري برسم إياب الدور قبل النهائى من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الاثنين المقبل.
وكشفت قناة “” عبر صفحتها الرسمية أن ملعب مراكش سيحتضن المباراة العربية بعد الضجة الكبيرة التي أعقبت خروج الرجاء من عصبة الأبطال الافريقية، نتيجة الوضعية الكارثية لأرضية مركب محمد الخامس بالبيضاء.
وتحط بعثة الفريق المصري الرحال بالمغرب يوم غد الجمعة، في وقت طالب فيه أبو طالب العيسوى، مدرب النادي الاسماعيلي المصري، لاعبيه بنسيان كبوة الدوري والتركيز علی مباراة الرجاء لمواصلة الحلم العربي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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