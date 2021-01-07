رئيسة مجلس النواب الأمريكي تؤكد أن تنحية ترامب أمر ملحّ وبالغ الأهمية

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي أن تنحية ترامب أمر ملحّ وبالغ الأهمية.



وقالت بيلوسي، خلال كلمة لها اليوم، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يعمل على تقويض نتائج الانتخابات الأمريكية، مشددةً على أنه لا مجال لبقائه قادراً على اتخاذ أي قرار.

وأضافت أنها طالبت باستقالة قائد شرطة الكونغرس في أعقاب أحداث أمس، موضحةً أن الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونغرس في أحداث أمس إرهابيون.

ووصفت بقاء ترامب في منصبه بأنه يشكّل خطراً على أمريكا، لافتةً إلى أنها تتوقع رداً سريعاً من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بشأن قرار عزل ترامب من منصبه.