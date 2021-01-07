مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة الشتاء للاجئين السوريين والأسر المحتاجة في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء للاجئين السوريين والأسر المحتاجة والأكثر تضررًا في لبنان.

وجرى أمس توزيع 1,518 حقيبة شتوية، و3,306 بطانيات، استفاد منها 7,590 فردا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في محافظات: بيروت، والبقاع الأوسط، وصيدا.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين في مختلف دول العالم.