رسمياً.. حسن أحمد مدرباً للأنيق

وذكرت الادارة في بيان ان "المدرب حسن احمد سيتولى تدريب فريق الطلبة الكروي ويساعده كل من بهاء كاظم وحيدر محمد ابو عجة ومدرب الحراس سعد ناصر".

واضافت ان "ادارة نادي الطلبة قررت توجيه العقوبة بحق عدد من لاعبي الفريق بسبب النتائج السلبية".

