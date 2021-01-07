انت الان تتابع خبر رسمياً.. حسن أحمد مدرباً للأنيق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-07 | 21:46
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سمت الهيأة الادارية لنادي الطلبة الرياضي الكابتن حسن احمد مدرباً لفريقها الكروي خلفا للمستقيل احمد خلف.
وذكرت الادارة في بيان ان "المدرب حسن احمد سيتولى تدريب فريق الطلبة الكروي ويساعده كل من بهاء كاظم وحيدر محمد ابو عجة ومدرب الحراس سعد ناصر".
واضافت ان "ادارة نادي الطلبة قررت توجيه العقوبة بحق عدد من لاعبي الفريق بسبب النتائج السلبية".
واضافت ان "ادارة نادي الطلبة قررت توجيه العقوبة بحق عدد من لاعبي الفريق بسبب النتائج السلبية".
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