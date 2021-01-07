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رسمياً.. حسن أحمد مدرباً للأنيق

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-07 | 21:46

رسمياً.. حسن أحمد مدرباً للأنيق

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سمت الهيأة الادارية لنادي الطلبة الرياضي الكابتن حسن احمد مدرباً لفريقها الكروي خلفا للمستقيل احمد خلف.
وذكرت الادارة في بيان ان "المدرب حسن احمد سيتولى تدريب فريق الطلبة الكروي ويساعده كل من بهاء كاظم وحيدر محمد ابو عجة ومدرب الحراس سعد ناصر".

واضافت ان "ادارة نادي الطلبة قررت توجيه العقوبة بحق عدد من لاعبي الفريق بسبب النتائج السلبية".


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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