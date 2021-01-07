عبدالملك يثمن دور التحالف بقيادة السعودية: أنقذ اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمن معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني، دور التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا أنه أنقذ اليمن من التفكيك.

وأشار عبدالملك إلى التحالف "أنقذ اليمن من مشروع خطير لتدمير الدولة، لكن الخطر ما زال قائمًا.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن بلاده بحاجة إلى أشقائها بقيادة السعودية "لأن الاختراق الذي شكله الإيرانيون عبر مشروع الحوثي خطير ويهدد البلاد والمنطقة".

وانتقد رئيس الوزراء اليمني في وقت سابق، التهاون الدولي الذي شجع الحوثي على التمادي في سلوكه الإرهابي، آخرها هجوم مطار عدن الكارثي بهدف إبادة اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالملك، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، لإطلاعه على تفاصيل سير التحقيقات الأولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وقال عبدالملك إن النتائج الأولية تؤكد مسؤولية مليشيا الحوثي الانقلابية من خلال خبراء إيرانيين عن هذا الهجوم الإرهابي الدامي على مطار مدني في اختراق لكل القوانين والأعراف الدولية.