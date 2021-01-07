انفجار قرب مقر أمني بعدن بالتزامن مع زيارة جريفيث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هزّ انفجار هائل مديرية المنصورة بمدينة عدن اليمنية يعتقد أنه ناجم عن عبوة ناسفة، مساء الخميس، وذلك بعد ساعات من زيارة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.

وقال سكان محليون وشهود عيان لـ “الخليج 365": إن الانفجار وقع بالقرب من السجن المركزي وأحد الأسواق الشعبية بالمنصورة، وتسبب بتهدم سور أحد المدارس الثانوية المجاورة لموقع التفجير.

وسمعت أصوات سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى مكان الانفجار، في الوقت الذي شوهدت فيه ألسنة الأدخنة تتصاعد من موقع التفجير، غير أن مصادر أمنية أكدت عدم سقوط أي ضحايا في الانفجار.

ووفقا لمصادر محلية لـ"الخليج 365"، فأن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة قرب عدد من المقرات الأمنية، المجاورة لمنطقة سكنية، مبينة أن دوريات الأمن هرعت إلى المكان وشرعت في التحقيق في الواقعة.





يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على وقوع عددٍ من الحوادث الأمنية في مديريات البريقة والمنصورة والشيخ عثمان، واتهامات مدير أمن عدن بوجود جهات تحاول عرقلة جهود حكومة الكفاءات السياسية.

والأربعاء، حاول مجهولون اغتيال مسؤول أمني عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته وتعرض لإصابات بالغة.

يشار إلى أن الانفجار تبع زيارة يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث والذي اطلع عن قرب على أضرار الهجوم الصاروخي لمليشيا الحوثي في مطار عدن الدولي واعتبره "اعتداء كارثي."