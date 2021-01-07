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السودان.. حمدوك إلى الإمارات لإجراء فحوصات طبية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زيارة غير رسمية يجريها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى دولة الإمارات، لإجراء فحوصات طبية روتينية.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني أن حمدوك توجه، الخميس، إلى دولة الإمارات، في زيارة غير رسمية تمتد لبضعة أيام، لإجراء فحوصات طبية روتينية. 

وفي وقت سابق اليوم، ترأس حمدوك جلسة مطولة لمجلس الوزراء، ناقشت الموازنة العامة للدولة للعام 2021، وتناولت عددا من المواضيع.

والأربعاء، أجرى حمدوك مباحثات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في إطار زيارة أجراها الأخير إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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