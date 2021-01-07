نواب الكونجرس: إدانة ترامب لعنف الكابيتول غير كافية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار تعاطف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مثيري الشغب الذين اقتحموا الكابيتول، إدانات واتهامات لترامب بالمسؤولية عن عملية الاقتحام.

واعتبر الكثير من أعضاء الكونجرس من الحزبين إدانة ترامب لما حدث في مبنى الكابيتول غير كافية، ولم تكن بالشدة المطلوبة، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.



وهزت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الكثيرين في الدائرة المقربة من ترامب، حيث استقال ماثيو بوتينجر، نائب مستشار الأمن القومي، فيما قال أشخاص مطلعون على الأمر إن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، يفكر في الاستقالة أيضا.

واستقالت أيضاً ستيفاني جريشام، كبيرة الموظفين والسكرتيرة الصحفية للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، أمس الأربعاء، وكذلك نائبة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ماثيوز.

وألقى المسؤولون في كلا الحزبين باللوم على ترامب في الفوضى، حيث قالت النائبة ليز تشيني، العضوة الجمهورية رقم 3 في مجلس النواب: "لدينا اختلافات سياسية عميقة وواضحة في هذا البلد، لكننا لا نحل هذه الخلافات عبر عنف الغوغاء".

وأضافت: "تصريح رئيس الولايات المتحدة الآن، من وجهة نظري، كان غير ملائم تمامًا - ما فعله وما تسبب به هنا هو شيء لم نشهده من قبل في تاريخنا."

وقال النائب الجمهوري بيتر ميجر، ردًا على فيديو ترامب الذي أشاد فيه بالمتظاهرين "إن أعمال الشغب غير مقبولة.. اعترف ببايدن كرئيس منتخب وقم بوضع حد لهذا الجنون."

وتابع: "وحاصر المشاغبون العنيفون مبنى الكابيتول في ظاهرة لا مثيل لها في العصر الحديث.. هذه ليست قيادة ".

أما السناتور الجمهوري أيضا، بن ساسي فقال "للأكاذيب عواقب.. هذا العنف نتيجة حتمية ومقيتة لإدمان الرئيس المستمر على تأجيج الانقسام".

أما نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس فقال إن: "الاحتجاج السلمي حق لكل أمريكي لكن هذا الهجوم على الكابيتول لن نتسامح معه وستجري محاكمة المتورطين وفق القانون".

وكتب بنس في بيان الأربعاء: "الرئاسة ملك للشعب الأمريكي، وله وحده.. لقد أقسمت على دعم الدستور والدفاع عنه".

وعلى نفس المنوال، قال السناتور الجمهوري، بن ساسي: "للأكاذيب عواقب.. كان هذا العنف النتيجة الحتمية والقبيحة لإدمان الرئيس (ترامب) على تأجيج الانقسام باستمرار"، وأيده في ذلك النائب الجمهوري آدم كينزينجز الذي غرد على تويتر: "إنك لا تحمي البلاد".

من جهتها، قالت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب، كاثرين كلارك إن "دونالد ترامب خائن لبلدنا ودستورنا.. يجب إقالته من منصبه ومنعه من تعريض بلدنا وشعبنا لمزيد من الأخطار".

في المقابل، رفض البيت الأبيض التعليق على تصريحات ترامب، وقالت السكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني في تغريدة على تويتر إن الرئيس استدعى الحرس الوطني وخدمات الحماية الفيدرالية الأخرى.

وأضافت: "نكرر دعوة الرئيس ترامب لنبذ العنف والالتزام بالسلمية".