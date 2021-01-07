الشرطة الأمريكية: العبوتان الناسفتان المكتشفتان خلال اضطرابات الأربعاء مثلتا تهديدا حقيقيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت الشرطة الأمريكية أن العبوتين الناسفتين المكتشفتين أمس الأربعاء في مجمع الكابيتول ومقر الحزب الجمهوري وسط العاصمة واشنطن كانتا تمثلان "تهديدا حقيقيا".

وقال قائد شرطة الكابيتول، ستيفين ساند، في بيان أصدره اليوم الخميس: "فريق التعامل مع المواد الخطيرة التابع لشرطة الكابيتول الأمريكي حدد أن كلا العبوتين الناسفتين كانتا خطيرتين حقا وكان من الممكن أن تلحقا أضرارا كبيرة بالأمن العام".

وأكد ساند أن خبراء الشرطة قاموا بإبطال مفعول كلا العبوتين ونقلوهما إلى مكتب التحقيقات الفدرالي للتحقيق والتحليل.

واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء أمس الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

واليوم أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم على خلفية هذه الأحداث.

وخلال هذه الاضطرابات رصدت الشرطة عبوتين ناسفتين واحدة في مجمع الكابيتول، الذي يتخذ منه الكونغرس مقرا له، وأخرى في مقر الحزب الجمهوري.