البيت الأبيض يسحب ترشيح تشاد وولف لمنصب وزير الأمن الداخلي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سحب البيت الأبيض، اليوم الخميس، ترشيح تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي للمنصب بعد أن حث وولف الرئيس دونالد ترامب على إدانة العنف الذي شهده مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وقال وولف في بيان إن «الأفعال العنيفة» في الكابيتول أمس الأربعاء «غير معقولة وأرجو من الرئيس ومن كل المسؤولين المنتخبين إدانة العنف بأشد الوسائل».

ويعد سحب الترشيح خطوة رمزية إلى حد كبير، إذ إن وولف يجب أن يترك منصبه على أي حال في 20 يناير الجاري عندما يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة. ومن غير المرجح أن يتخذ مجلس الشيوخ أي إجراء في شأن الترشيح.وقال وولف في وقت سابق إنه لا يعتزم الاستقالة قبل 20 يناير.