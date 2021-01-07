رفع مستوى الحماية حول مقر إقامة نتنياهو في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

عززت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس قواتها حول منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة القدس المحتلة.

وقال موقع 4040 العبري: ”إنه تم تعزيز قوات الشرطة حول منزل رئيس الوزراء في القدس، حيث أقيمت الحواجز على الجانبين“.

وبحسب الموقع، فقد تمت التعزيزات الأمنية بعد زيادة عدد التهديدات ضد رئيس الوزراء نتنياهو وعائلته.

وأضاف الموقع أن معلومات استخبارية وصلت لقوات الشرطة حول وجود تهديدات ضد نتنياهو، دفعت بهم لزيادة القوات المتواجدة حول منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويتظاهر آلاف من الإسرائيليين بشكل يومي ضد نتنياهو، أمام منزله في مدينة القدس، حيث يطالبونه بالرحيل بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه.

وتذهب إسرائيل إلى انتخابات رابعة خلال عامين في آذار مارس المقبل، بعد حل الكنيست نفسه تلقائيا.