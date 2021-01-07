شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة وزيرة النقل الأمريكية احتجاجا على اقتحام الكونغرس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزيرة النقل الأمريكية إلين تشاو اليوم الخميس إنها ستستقيل بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) التي وقعت أمس الأربعاء.



وأضافت تشاو، وهي زوجة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أن استقالتها ستكون سارية اعتبارا من يوم الاثنين.

وقالت الوزيرة إن الهجوم "أصابها باضطراب شديد بطريقة لا يمكن معها أن تقف متفرجة".