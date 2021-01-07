شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: العدالة ستطبق على الجميع.. وبيلوسي: الكونجرس سيعزل ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس، إن المشاركين في الهجوم على الكونجرس إرهابيون.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سخر من الدستور لمدة 4 أعوام، مؤكداً أن الأخير ليس فوق القانون والعدالة ستطبق على الجميع.

وأشار بايدن خلال مؤتمر صحفي من ديلاوير، إلى أنه لن يتطرق للتعديل الـ 25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس، موضحاً أن لغة ترامب تشبه اللغة التي يستخدمها الديكتاتوريون، وأن الهجوم على الكونجرس كان محاولة لتمزيق الشعب الأمريكي.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، أن ما حصل أمام الكونجرس هو استهداف للمؤسسات الديمقراطية الأمريكية. متابعاً: لو كان المتظاهرون أمام الكونجرس من السود لكان التعامل معهم مختلفاً.

واقتحم أنصار ترامب الأربعاء الكونجرس الأمريكي، أثناء انعقاد جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، واندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الأمن، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الجلسة وإخلاء المبنى من النواب والموظفين. كذلك أسفرت المواجهات عن مقتل 4 أشخاص.

في المقابل، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الخميس، إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه فوراً بموجب التعديل 25 بالدستور بعد يوم من اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في اعتداء على الديمقراطية بالبلاد.

وقالت بيلوسي للصحفيين في مبنى الكونجرس: «أمس، حرض رئيس الولايات المتحدة على تمرد مسلح ضد أمريكا». وأضافت: ندعو وزراء ترامب لعزله لأنه الرئيس الأخطر في تاريخ أمريكا.

وأشارت بيلوسي إلى أن الكونجرس سيعزل ترامب ما لم يتم تفعيل التعديل الـ 25 من الدستور. متوقعة رد فعل سريعاً من مايك بنس بشأن قرار عزل ترامب من منصبه.