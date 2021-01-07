شكرا لقرائتكم خبر عن «الدهون البنية» تحمي من الأمراض المزمنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

خلصت دراسة، أجراها أطباء من جامعة روكفلر الأمريكية، إلى أن الدهون البنية، تحمي من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، والشريان التاجي، وارتفاع ضغط الدم، والسكري النوع الثاني.

وتعد هذه الخلايا مفتاحاً لعلاجات السمنة؛ إذ تتميز بعدم تخزين السعرات الحرارية. وتتواجد بكثرة في منطقة الرقبة والكتفين.

وأجرى الأطباء دراستهم على 52 ألف مشارك، بواسطة نوع خاص من التصوير المقطعي ب«الإصدار البوزيتروني»، وهو فحص خاص باهظ الثمن لا تكتشف الخلايا البنية الدهنية إلا من خلاله، واكتشفوا أن الذين يمتلكون دهوناً بنية أقل عرضة للأمراض المزمنة.