شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة الشرقي في 2020 يوثّقها «إعلامي الفجيرة» بفيديو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، فيديو توثيقياً يستعرض فيه أنشطة صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على مدار عام 2020.

ويوثق الفيديو أهم الفعاليات التي شارك فيها سموّه، إلى جانب أصحاب السموّ حكام الإمارات، ومن ضمنها حضور الاحتفال الرسمي باليوم الوطني ال49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أقيم في جزيرة الجبيل منطقة غابات القرم في العاصمة أبوظبي، تحت شعار «غرس الاتحاد».

ويستعرض الفيديو أيضاً الجولات التفقدية لصاحب السموّ حاكم الفجيرة، على عدد من المشاريع التنموية في الإمارة، وأبرزها تفقد ميناء دبا الفجيرة، والاطلاع على ما أنجز من أعمال إنشائية في الميناء، وزيارته ميناء التزود وخدمات السفن الجديد في الفجيرة. كما اطلع سموّه على سير العمل في مشروع ملعب نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي الجديد بمنطقة الرأس في دبا الفجيرة.

ويعرض حضور سموّه مراسم رفع علم الدولة في الساحة الأمامية لقصره في الرميلة، كما يوثق جولاته الاطلاعية على مناطق الإمارة، إلى جانب مشاركاته في عدد من المناسبات الخاصة التي تتعلق بمواطني الإمارة والدولة.

واختتم الفيديو برسالة صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، التي وجهها للممرضين في الإمارة، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يتزامن مع يوم التمريض العالمي، وشكر الأطباء والممرضين على الجهود الكبيرة التي يبذلونها لمواجهة جائحة «كورونا». (وام)