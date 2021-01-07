مناقشة تحديات تعزيز تربية نحل العسل



دبي: ”الخليج 365”

في إطار استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة لدعم وتعزيز المنتج الغذائي المحلي، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز العمل الميداني، زار الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، حديقة عسل حتا التابعة لANHB Group.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي ينفذها الوزير وفريق عمل الوزارة، للوقوف على أهم التحديات التي تواجهها القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، وبالأخص قطاعات الإنتاج الغذائي، والعمل على تطبيق حلول مبتكرة لها، بما يضمن تعزيز قدرتها وكفاءتها الإنتاجية ويسهم في تحقيق أمن واستدامة الغذاء، وضمان استمرارية سلاسل توريده للسوق المحلي.

ورافق الوزير خلال الزيارة سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، والمهندس سيف الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي.

ونقاش د. بلحيف النعيمي مع الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة ANHB Group، أهم التحديات التي يواجهها مجال تربية نحل العسل، ومتطلبات زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسيته المحلية والعالمية.

واطلع على التقنيات الحديثة المطبقة في الحديقة لضمان جودة وكفاءة عمليات تربية النحل، وإنتاج العسل وفق أعلى المعايير العالمية.

وتعد شركة ANHB من أكبر منتجي عسل النحل في دولة الإمارات بقدرة إنتاجية تتجاوز 20 طناً موسمياً، وأنتجت الشركة ما يزيد على 140 طناً من العسل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتمتلك ما يزيد على 8 آلاف خلية نحل، وتعمل في 6 أسواق في المنطقة العربية تشمل الإمارات، والسعودية والأردن، وسلطنة عمان ومصر والسودان.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وقدرات القطاع الزراعي، بما يشمله من إنتاج نباتي وحيواني، على تطبيق منظومة متكاملة تشمل إقرار التشريعات وإطلاق البرامج والمبادرات الداعمة لهذا القطاع، بما يشمله من مجالات عدة منها تربية نحل العسل.