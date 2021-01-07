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إلهان عمر تضع اللمسات الأخيرة لمواد إقالة ترامب

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت ألكساندريا أوكاسيو كورتيكس من نيويورك اليوم الخميس، عن أن بعض أعضاء مجلس النواب وضعوا مقالة المساءلة لبدء إجراءات عزل ترامب.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم عزل ترامب في عام 2019 لكن مجلس الشيوخ برأه لاحقًا.

ووفقًا للسيدة كورتيز، تم إعداد مادة الإقالة ووضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل إلهان عمر، وهي نائبة صومالية المولد هاجمها ترامب مرارًا وتكرارًا في الماضي.

وغرد كورتيز، "تمت صياغة مقالات الإقالة وهي جاهزة للتقديم. لقد تم إعدادها ووضعها في صيغتها النهائية بواسطة الهان عمر أثناء استخراجها في مكان آمن، ويقوم الأعضاء بتسجيل الدخول ".

في وقت سابق، دعا كورتيز مجلس الوزراء الأمريكي إلى إطلاق التعديل الخامس والعشرين الذي سيعزل ترامب من منصبه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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