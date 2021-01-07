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وزير الدفاع الأمريكي: سأنفذ عملية الانتقال السلمي للسلطة للرئيس بايدن

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، أنه سينفذ عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
قال النائب العام الأمريكي بالإنابة جيفري روسين إنه سيتم اتهام بعض المشاركين في أعمال العنف بالكونجرس الأمريكي اليوم الخميس وأن السلطات سوف تجري المزيد من الاعتقالات خلال الأيام المقبلة.
وقال في بيان إن مدعين جنائيين ظلوا يعملون طوال الليل منذ اقتحام المبنى لجمع أدلة، وتحديد هوية الجناة، وتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم اتحادية.
وأضاف روسين أن "وزارة العدل ملتزمة بضمان أن يتحمل أولئك المسؤولون عن هذا الاعتداء على حكومتنا وسيادة القانون، كامل العواقب على أفعالهم بموجب القانون".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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