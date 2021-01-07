بنك مصر: ترتيب 29 قرضا مشتركا بنحو 136 مليار جنيه خلال 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال بنك مصر، في بيان له اليوم الخميس، إنه أتم 29 صفقة تمويلية مشتركة خلال عام 2020 بقيمة إجمالية حوالي 8.9 مليار دولار (بما يعادل حوالي 136 مليار جنيه)، قام فيها البنك بدور المرتب الرئيسي.

وأشار البنك أيضا إلى إتمام 27 صفقة تمويلية خلال نفس العام بقيمة إجمالية 9.1 مليار دولار أمريكي (بما يعادل حوالي 142 مليار جنيه)، قام فيها البنك بدور مسوق التمويل من إجمالي العمليات التمويلية.

وذكر البنك أنه حصل على المركز الثاني بقائمة بلومبرج العالمية للقروض المشتركة لعام 2020 من حيث أفضل مسوق تمويلي وأفضل مرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف البنك أن هذا التصنيف يأتي تتويجا لدوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل قطاعات البترول، والكيماويات والبتروكيماويات، والاتصالات، والطاقة المتجددة، والحديد، والأنشطة العقارية، مما يؤكد على دور البنك وحرصه على دعم الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته.

وأوضح أنه توجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة بما يقرب من 29 عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 142.4 مليار جنيه تقريباً،وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة لبنك مصر في تلك العمليات (53.6 مليار جنيه تقريباً).

وأشار إلى أن هذه العمليات تشمل عدة قطاعات منها الاستثمار العقاري، والسياحة، والنقل البري والمواصلات، والبترول والغاز، والزراعة والحاصلات الزراعية، والأسمدة، والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والتعليم، والمقاولات، ومواد البناء، وغيرها.