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المرور: إغلاق 6 طرق أمام حركة السيارات بسبب الشبورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم الخميس، إغلاق 6 طرق أمام حركة المرور بسبب الشبورة.

كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود شبورة على بعض الطرق وتم غلقها وهي:

- محور ٣٠ يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعلية والسويس

- طريق الإسكندرية الصحراوي

- محور الضبعة

- طريق دمياط المتجة إلى بورسعيد

- طريق العلمين الصحراوي

- طريق الإسماعلية المتجة إلى بورسعيد

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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