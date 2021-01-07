المرور: إغلاق 6 طرق أمام حركة السيارات بسبب الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم الخميس، إغلاق 6 طرق أمام حركة المرور بسبب الشبورة.

كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود شبورة على بعض الطرق وتم غلقها وهي:

- محور ٣٠ يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعلية والسويس

- طريق الإسكندرية الصحراوي

- محور الضبعة

- طريق دمياط المتجة إلى بورسعيد

- طريق العلمين الصحراوي

- طريق الإسماعلية المتجة إلى بورسعيد

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.