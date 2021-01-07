اثر أحداث الكونغرس.. إغلاق حسابات ترامب على "فايسبوك" و "تويتر"

اسماعيل عبد الحي - أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس 7 جانفي 2021، حجب صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 24 ساعة، وفقا لـ "سبوتنيك".

وجاء في بيان الشركة، نشر على حسابها بموقع تويتر: "لقد قمنا بتقييم انتهاكين لسياستنا إزاء صفحة الرئيس ترامب".

وقال رئيس انستغرام أيضا إن الموقع سيعلق حساب ترامب 24 ساعة.

وفي وقت سابق، أعلنت منصة التدوين ، تويتر، تعليق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 12 ساعة، بعد حذف تغريدات له خالفت سياسة المنصة.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".