إليان تشاو أول من يغادر حكومة ترمب

أعلنت وزيرة النقل الأمريكية إيلين تشاو استقالتها من منصبها غداة اقتحام أنصار للرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول، في أول خطوة من نوعها يُقدم عليها وزير في إدارة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته احتجاجًا على ما حصل.

وقالت تشاو في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر «أعلن اليوم استقالتي من منصبي وزيرة للنقل»، مشيرة إلى أنّها اتّخذت هذه الخطوة لأن ما حصل في الكابيتول كان «حدثًا صادمًا وكان من الممكن تجنّبه تمامًا وقد أزعجني كثيرًا لدرجة أنّني لا أستطيع تجاهله».

وتشاو هي زوجة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.