وقالت تشاو في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر «أعلن اليوم استقالتي من منصبي وزيرة للنقل»، مشيرة إلى أنّها اتّخذت هذه الخطوة لأن ما حصل في الكابيتول كان «حدثًا صادمًا وكان من الممكن تجنّبه تمامًا وقد أزعجني كثيرًا لدرجة أنّني لا أستطيع تجاهله».
وتشاو هي زوجة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
كانت هذه تفاصيل خبر إليان تشاو أول من يغادر حكومة ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.