إيطاليا: 414 وفاة و18020 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة في إيطاليا إنها سجلت 414 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس.

كانت إيطاليا سجلت 548 وفاة في اليوم السابق.

كما انخفضت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس إلى 18020 إصابة، مقارنة مع 20331 إصابة أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنها أجرت نحو 121275 مسحة خلال اليوم الماضي، مقابل 178596 مسحة خلال اليوم الذي سبقه.

وسجلت إيطاليا 77291 وفاة بمرض كوفيد-19 منذ ظهور الفيروس في 21 من فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وسادس أعلى حصيلة وفيات في العالم. كما سجلت البلاد مليونين و220 ألف إصابة حتى اليوم، حسبما أفادت الوزارة.