توقيف شخصين في وكالة للأسفار في الرباط أثناء استلامهم مخدرات على متن حافلة من الشمال

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الرباط، بناءً على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس، من توقيف شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما، اللذين يبلغان من العمر 21 و43 سنة، على مستوى محطة تابعة لإحدى وكالات الأسفار في مدينة الرباط، أثناء حضورهما لاستلام شحنة من الأقراص المخدرة، كانت ضمن حقيبة مرسلة على متن حافلة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش، المنجزة عن العثور بداخلها على 2930 قرصا طبيا مخدرا من نوع “نورداز”.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كل الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.