صندوق المقاصة: تراجع كلفة دعم غاز البوتان والسكر إلى حوالي 10.96 مليار درهم في متم نونبر الماضي

جدة - عبدالحي حسين - أكد صندوق المقاصة، في نشرته الإخبارية الأخيرة، أن كلفة دعم غاز البوتان، والسكر برسم الإحدى عشر شهرا الأولى من عام 2020 تراجعت إلى 10.957مليار درهم، مقابل 11.757 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وأوضح المصدر ذاته أن كلفة دعم غاز البوتان بلغت، نهاية نونبر 2020 ما مجموعه 7.967 مليار درهم مقابل 8.598 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2019، أي بانخفاض نسبته 7 في المائة، مبرزا أن هذا الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى تراجع أسعار غاز البوتان، ودعم الوحدة بنسبة 12 في المائة، خلال هذه الفترة.

ووفقا للنشرة الإخبارية، فإن كلفة دعم السكر انخفضت من حيث الكمية، والقيمة، خلال الفترة نفسها بنسبة 6 في المائة، مقارنة بنهاية نونبر 2019 ، وبذلك بلغت هذه الكلفة 2.981 مليار درهم، بين يناير ونونبر 2020، مقابل 3.159 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وأبرز صندوق المقاصة أن أداء مستحقات ملفات دعم منتجات غاز البوتان، والسكر، عند متم دجنبر 2020، فاق 11.05 مليار درهم، منها 8.3 مليار درهم لغاز البوتان، و2.75 مليار درهم للسكر.

وبلغت مستحقات ملفات دعم غاز البوتان، والسكر برسم الفترة نفسها، 3.484 مليار درهم، منها 2.1 مليار درهم لغاز البوتان ، 1.383 مليار درهم للسكر.