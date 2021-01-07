 فيس بوك يحذف حساب ترامب إلى أجل غير مسمى لاخلاله بقواعد المنصة 

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

قامت إدارة فيس بوك بحذف حساب ترمب إلى أجل غير مسمى لاخلاله بقواعد المنصة واستخدامها لتأييد اقتحام الكونجرس بدل ادانته.



وكانت مواقع فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام، وسناب تشات علقّت حسابات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عليها بعد مخاطبته مؤيدين له هاجموا مبنى الكونغرس.

وفي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي للمتظاهرين قال ترامب: "أنا أحبكم" قبل أن يطلب منهم العودة إلى ديارهم. كما كرر مزاعم كاذبة حول تزوير الانتخابات.

وأغلق موقع تويتر حساب ترامب لمدة 12 ساعة، وقال إنه ما لم تُحذف تغريدات الرئيس المنتهية ولايته، فسيظل حسابه مغلقا، مما يعني الحيلولة بين ترامب والتغريد على صفحة @realDonaldTrump

وقال الموقع إنه طالب بإزالة ثلاث تغريدات لـ "انتهاكها سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا بشكل خطير".