الرئيس المنتخب جو بايدن يصف يوم أمس بأنه أحلك يوم في تاريخ الشعب الأمريكي

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

وصف الرئيس المنتخب جو بايدن يوم أمس بأنه أحلك يوم في تاريخ الشعب الأمريكي.



وقال بايدن، خلال كلمة ألقاها اليوم، إن ما حصل أمس استهدف رمز سيادة القانون الأمريكي، موضحاً أن المشاركين في الهجوم على الكونغرس إرهابيون.

وأضاف أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سخر من الدستور لمدة 4 أعوام، كما أنه شنَّ هجوماً ضارياً على المؤسسات الديمقراطية، مشبهاً لغته بلغة الديكتاتوريين.

وأكد ضرورة احترام الدستور الأمريكي، مشيداً بالجهود التي بذلها جهاز القضاء.

وأوضح أن ترامب حاول استخدام الغوغاء لإسكات أصوات الناخبين الأمريكيين، لافتاً إلى أن الهجوم على الكونغرس كان محاولة لتمزيق الشعب الأمريكي.

وذكر أنه لو كان المتظاهرون أمام الكونغرس من السود لكان التعامل معهم مختلفاً.