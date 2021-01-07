رئيس الوزراء البريطاني يشن هجوما عنيفاً هو الأول من نوعه على ترامب

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

شن رئيس الوزراء البريطاني بوريش جونسون، هجوما عنيفاً هو الأول من نوعه على الرئيس دونالد ترامب.



جونسون أدان "من دون أي تحفظ" تشكيك ترامب في نتيجة الانتخابات الرئاسية وتحريضه على الاضطرابات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "الرئيس ترامب شجع المحتجين على اقتحام مبنى الكونجرس وذلك الأمر كان خطأ فادحًا".

وندد حلفاء الولايات المتحدة باقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقرّ الكونجرس في واشنطن.

ودعا حلفاء واشنطن إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، الدفع بوحدات إضافية من الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن.