تحقيقات ألمانية مع 14 متهما في تمويل "تحرير الشام" الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحقق الادعاء الألماني العام مع 14 متهما، يشتبه في تأييدهم وجمع تبرعات لميلشيا هيئة تحرير الشام الإرهابية لتمويل عملياتها.

ونقلت مجلة دير شبيجل الألمانية "خاصة" عن مصادر قضائية، أن "مكتب الادعاء العام يتخذ إجراءات ضد متهمين يشتبه في دعمهم لهيئة تحرير الشام".

وأوضحت المصادر أن: "الادعاء العام يحقق منذ أيام مع المتهمين للاشتباه في تمويلهم الإرهاب"، مضيفا أن "التحقيقات شملت 14 شخصا بتهمة جمع التبرعات في ألمانيا لصالح مليشيا هيئة تحرير الشام".

ووفق دير شبيجل، شنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس، مداهمات في مدن: أولم وميونخ ودلمنهورست "جنوب" وبرلين، وفتشت 8 مبان واعتقلت 3 أشخاص، على خلفية نفس القضية.

والمعتقلون الثلاثة خلال مداهمات اليوم، هم رجلان يحملان الجنسية الألمانية وامرأة تحمل جنسيات ألمانيا وصربيا وكوسوفو، وتشتبه السلطات في أنهم وسطاء ماليون للمجموعة الأساسية التي تجمع التبرعات.

وهيئة تحرير الشام هي جماعة إرهابية تتواجد في سوريا، وتشكلت في 2017 من خلال اندماج جبهة النصرة "ذراع تنظيم القاعدة"، وجبهة أنصار الدين وحركة نور الدين الزنكي.

تتكون قيادة الهيئة من عناصر من جبهة النصرة وتضم عناصر إرهابية مسلحة من سوريا وخارجها.