بايدن: الرئيس ترامب ليس فوق القانون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس، أن دونالد ترامب ليس فوق القانون.

وفي كلمة موجهة للأمريكيين، قال بايدن: "يوم أمس كان واحدا من أكثر الأيام قتامة في تاريخ بلادنا بسبب اقتحام الكونجرس".



واعتبر أن ما حدث كان فوضى خالصة ومن شاركوا فيه إرهابيون محليون، لكنه أضاف: "ما حدث لم يكن مفاجئا لأن ترامب سخر من القانون والدستور لمدة 4 سنوات".

وحذر من أن ترامب لا يخبر الأمريكيين بالحقيقة ويفضل الانحياز إلى خصوم الولايات المتحدة، موضحاً أنه قام بالكثير من التصرفات التي تضر بمصالح الولايات المتحدة.

واستشهد الرئيس الأمريكي المنتخب بالقضاة الذين عينهم ترامب في المحكمة العليا، مؤكدا أنهم حكموا بنزاهة الانتخابات ورفضوا الطعون عليها .