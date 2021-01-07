شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. 61 ألفاً تلقوا لقاح فيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تلقي 61.396 شخصاً لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 887.697 جرعة.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح لأكثر من 50 % من سكان الإمارات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئات الصحية عن إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.