698 حقيبة شتوية سعودية للنازحين في الأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 689 حقيبة شتوية، و1,396 بطانية للأسر المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في منطقتي مادبا والعقبة التابعتين للعاصمة الأردنية عمان، استفادت منها 698 أسرة بواقع 3,490 فردا، وتحتوي الحقيبة الواحدة على الملابس الأساسية بأحجام مختلفة تساعد الأسر والأفراد خلال موجة البرد. ووزع المركز أمس 2,000 كرتون التمور للأسر النازحة والمتضررة في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفادت منها 2,000 أسرة، ضمن مشروع توزيع 5,000 طن من التمور المخصصة لجميع المحافظات اليمنية.

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