شكرا لقرائتكم خبر 13 قتيلا في مجزرة حوثية بالحيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت حصيلة المجزرة الحوثية التي ارتكبتها الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران بحق المدنيين من أبناء منطقة الحيمة بمديرية التعزية بتعز إلى 13 قتيلا وجريحا بينهم نساء وأطفال.

وأكد مصدر ميداني أن ميليشيات الحوثي قامت بقصف المنطقة الواقعة تحت سيطرتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد حصارها بأكثر من 70 عربة مدرعة وأطقم عسكرية وآليات مختلفة ودبابة، مما أسفر عن مقتل الطفل أنور عبدالفتاح وعرفات دحان واثنين آخرين، كما قتلت امرأتان وأصيبت 7 نساء جراء القصف العشوائي.

وأضافت المصادر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن عناصر الميليشيات داهمت 18 منزلا للمواطنين بمنطقة الحيمة وفجرت منزلين، فيما تضررت منازل أخرى جراء القصف الذي كان عنيفا.

وهاجمت ميليشيات الحوثي بمختلف الأسلحة منطقة الحيمة بتعز بعد يوم من المواجهات بين أبناء المنطقة ومسلحين حوثيين حاولوا إجبار عدد من شباب المنطقة على القتال في صفوفهم، مما أدى إلى مصرع 8 مسلحين حوثيين، بالإضافة إلى مقتل 4 من أهالي منطقة الحيمة.

وأطلق أبناء منطقة الحيمة نداء استغاثة لإنقاذهم من جرائم الحرب التي تمارسها الميليشيات الانقلابية ضد المدنيين منذ أيام، وأفاد مركز تعز الحقوقي أن حملة حوثية مكونة من عشرات الأطقم المسلحة ودبابة ومدرعات ومدفعية متوسطة تواصل قصف عدد من المنازل والأعيان المدنية في المنطقة منذ أيام. وأدى القصف الحوثي إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء، كما أقدمت الحملة الحوثية على مداهمة 18 منزلا بالقوة وإخراج العوائل من داخلها، وتفجير منزلين آخرين.

وقال المركز إنه تلقى العديد من المناشدات الإنسانية من أبناء منطقة الحيمة تطالب بتدخل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية لإيقاف جرائم الحرب والمجازر الجماعية التي تمارس بحقهم.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تمارس عمليات تطهير عرقي بحق أبناء منطقة الميمنة بمحافظة تعز، حيث تصاعدت وتيرة القصف العشوائي الذي تشنه الحملة العسكرية الحوثية على المنطقة منذ الساعة الواحدة ظهرا، كما ناشد السكان إيصال أصواتهم لكل الجهات لرفع الحصار المفروض منذ يومين لإجلاء الجرحى ومعالجة المصابين وإدخال المواد الغذائية إلى المنطقة.

وفرضت ميليشيات الحوثي منذ أمس الأول حصارا مسلحا بعشرات الأطقم والمدرعات العسكرية على منطقة الحيمة التابعة لمديرية التعزية شمالي محافظة تعز، وأكد مصدر عسكري أن الميليشيات استقدمت قرابة 60 طقما عسكريا ومدرعات ودبابات إلى منطقة الحيمة، وفرضت حصارا مسلحا على سكان المنطقة بعد أن استهدفتها بقصف مكثف بمختلف الأسلحة. وأرجع الانقلابيون أسباب جريمتهم إلى البحث عن شخص مطلوب لها بتهمة قتل اثنين من قياداتها.

مشاهدات يمنية