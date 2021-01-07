الجيش الجزائري يوقف إرهابيين ومهربين

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وأشار المصدر إلى إيقاف حرس الحدود الجزائري 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت قوات الجيش الجزائري عنصري دعم للميليشيات الإرهابية بعين الدفلى ودمرت ثلاث قنابل تقليدية الصنع ببومرداس، كما حجزت رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة. وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس أن قوات الجيش بعدد من المحافظات الجزائرية أوقفت 80 مهربا، وحجزت معدات وأغراضا موجهة للتهريب.وأشار المصدر إلى إيقاف حرس الحدود الجزائري 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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