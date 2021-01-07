محكمة عراقية تصدر مذكرة قبض بحق ترمب

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وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن «القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس ورفاقه، أصدر مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترمب على وفق أحكام قانون العقوبات العراقي النافذ».وأضاف أن «إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».
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