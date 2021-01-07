ضربات جوية تسقط عناصر من إيران وحزب الله بسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري بوقوع قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.

وأشار إلى أنه رصد انفجارات في كتيبة الرادار غرب قرية الدور بريف السويداء، التي يتواجد بها ميليشيات إيرانية وعناصر من حزب الله اللبناني، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف الموقع بشكل مباشر بأكثر من ضربة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وكان مصدر عسكري سوري قال «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم صواريخ العدوان». وأفاد سكان يعيشون جنوب العاصمة دمشق بأنهم سمعوا أصوات انفجارات جنوب العاصمة دمشق، ثم تبعها إطلاق الدفاعات الجوية في منطقة الكسوة جنوب العاصمة قذائف صاروخية شوهدت في سماء مناطق ريف دمشق الجنوبي الغربي وهي تتصدى للصواريخ التي أطلقت من الجولان، وأكد السكان أن أصوات سيارات إسعاف سمعت على طرق دمشق الكسوة جنوب دمشق.