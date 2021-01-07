شكرا لقرائتكم خبر وفد كوري في طهران لإطلاق ناقلة النفط المحتجزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر وفد حكومي كوري جنوبي إلى إيران أمس، للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية وطاقمها الذين احتجزتهم السلطات الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقا لوكالة (يونهاب) فإن الوفد يترأسه كوه كيونج سوك المدير العام لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية، وقال كوه للصحفيين في المطار قبل المغادرة «أخطط للقاء نظيري في وزارة الخارجية الإيرانية، وسألتقي بآخرين عبر طرق مختلفة إذا كان ذلك سيساعد في الجهود المبذولة لمعالجة احتجاز السفينة «.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز الاثنين الماضي الناقلة، وعلى متنها 20 من أفراد الطاقم، بينهم خمسة كوريين جنوبيين، بسبب مزاعم تلوث بيئي.

ومن المتوقع أيضا أن يسافر النائب الأول لوزير خارجية سول، تشوي جونج كون، إلى إيران مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة مسألة الاحتجاز وقضايا ثنائية أخرى.

وجاء احتجاز الناقلة وسط توترات مستمرة بين سول وطهران بشأن أموال الأخيرة المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.