شكرا لقرائتكم خبر زيارة الحرس الثوري وراء ضربات سوريا الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الأربعاء فجرالخميس، أن ضربات جوية استهدفت مواقع جنوب دمشق، في وقت تحدث إعلام النظام السوري عن تصد لغارات إسرائيلية.

وقال المرصد «بعد أقل من 48 ساعة لزيارة ضباط من الحرس الثوري (الإيراني) للمنطقة.. ضربات جوية إسرائيلية تستهدف عدة مواقع جنوب العاصمة دمشق».

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إلى أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تصدت، لغارة إسرائيلية في جنوب البلاد، وذكرت (سانا) في نبأ عاجل أن نظام الدفاع الجوي السوري تصدى لهجوم إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية»، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في سماء جنوب دمشق.

واستهدفت منذ نحو عشرة أيام، مواقع وأهداف لميليشيات إيرانية في سوريا، أسفرت عن سقوط 6 قتلى على الأقل، وقال المرصد وقتها «إن المقاتلات الإسرائيلية قصفت تلك الأهداف من الأراضي اللبنانية، مستهدفة مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للميليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية (معامل الدفاع) ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف غربي سوريا».

وكشف الجيش الإسرائيلي، مع نهاية العام الماضي، عن عدد الضربات الجوية التي تنفذها قواته، حيث قال «إنه قصف نحو 50 هدفا في سوريا عام 2020».

ولم يقدم التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي تفاصيل عن الأهداف التي قصفت، لكن يُعتقد أن إسرائيل شنت مئات الضربات في سوريا منذ اندلاع النزاع عام 2011.

وقال التقرير دون الخوض في التفاصيل «إن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت 1400 طلعة جوية (عملياتية) في عام 2020».

وتعهدت إسرائيل باستمرار منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، حيث دعمت طهران الرئيس بشار الأسد طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقد.