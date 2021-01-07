شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أبها على الفيصلي وتعادل الوحدة والفتح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقاسم الوحدة والفتح نقاط المباراة التي جمعتهما الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة وانتهت بالتعادل السلبي، لحساب منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة السعودية لكرة القدم.

وبهذا التعادل رفع الوحدة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بينما رفع الفتح رصيده إلى 17 نقطة واحتل المركز السابع.

وجاء الشوط الأول سريعاً من الفريقين، وكان الفتح قريباً من التسجيل لولا العارضة التي تصدت لكرة مراد باتنا وأخذت طريقها خارج الملعب (19).

وكرر باتنا المحاولة من ركلة حرة مباشرة، لكن عبدالله العويشير أبعد الكرة بقبضته وألغى خطورتها (29).

ولاحت فرصة للوحدة، ولكن كرة هرناني فورتيس أمسكها ماكسيم كوفال ببراعة (35) وواصل ماكسيم كوفال تألقه عندما تصدى لكرة حسين العيسى وأمسكها على دفعتين (44).

ومع انطلاقة الشوط الثاني كاد الفتح أن يقص شريط الأهداف، لكن كرة علي الزقعان تصدى العويشير ببراعة (46).

وأضاع الوحدة فرصة محققة عندما انفرد هرناني فورتيس بالمرمى ولعب الكرة في قدم الحارس كوفال (65).

وواصل العويشير تألقه عندما تصدى لرأسية ميتشيل تي فريدي قبل أن ترتطم بالقائم وتعود ليشتتها الدفاع (73) وفي الدقائق المتبقية حاول كل فريق حسم المباراة لصالحه ولكن هجماتهما لم تشكل خطورة على المرميين .

وخطف أبها ثلاث نقاط ثمينة إثر فوزه على ضيفه الفيصلي 1-0 سجله التونسي كريم العواضي بكرة رأسية (85).

ورفع أبها رصيده إلى 17 نقطة وتقدم للمركز السابع مؤقتاً، بينما بقي الفيصلي على رصيده السابق 13 نقطة في المركز الحادي عشر، وبات مهدداً بالتراجع في سلم الترتيب.