شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد يكمل صفقة انتقال ديالو من أتالانتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مانشستر يونايتد، الخميس، عن إتمام صفقة انتقال لاعب الجناح الشاب العاجي أماد ديالو إلى صفوفه قادماً من أتالانتا الإيطالي.

وقع ديالو (20 عاماً) على عقد يبقيه في ملعب أولد ترافود حتى عام 2025 مع خيار التجديد لسنة إضافية.

وتوصل الناديان إلى اتفاق في الخامس من أكتوبر الماضي، لكن الصفقة كانت بحاجة إلى شروط طبية وتصريح عمل وشروط شخصية.

وبعد إتمام هذه الخطوات، تم تقديم طلب للحصول على تأشيرة ما سيسمح لديالو بالسفر إلى مانشستر فور توفرها.

وشارك ديالو في خمس مباريات مع الفريق الأول لأتالانتا سجل خلالها هدفاً واحداً، وكشف المدرب النرويجي ليونايتد أولي غونار سولسكاير، عن أن ديالو كان على رادار النادي منذ أعوام.

وقال سولسكاير في بيان على موقع النادي: «يتمتع مانشستر يونايتد بتاريخ يفتخر به في تطوير اللاعبين الشباب وكل شيء جاهز لتمكين أماد من الوصول إلى إمكاناته هنا».

وتابع: «سيحتاج إلى الوقت حتى يتكيف، لكن سرعته ورؤيته وقدرته الرائعة على المراوغة ستضعه في وضع جيد لتحقيق ذلك. إنه لاعب يتمتع بجميع الصفات اللازمة ليكون لاعباً مهماً لمانشستر يونايتد في السنوات القادمة».

فيما أعرب ديالو، عن سعادته بالانضمام للشياطين الحمر؛ حيث قال إنه «حلم يتحقق».

وتابع: «كان لدي الوقت للاستعداد لهذه الخطوة، جسدياً وذهنياً، وقد عملت جاهداً حقاً لأكون مستعداً لأخطو خطوة نحو هذا النادي الرائع».

وأردف: «هذا فريق مثير حقاً يضم العديد من اللاعبين الرائعين، يمكنني أن أعدكم بأنني سأعمل بجد كل يوم للتعلم منهم وأعطي كل شيء لتطوير مستواي. كان المدربون رائعين منذ التوقيع، لقد تواصلنا بشكل منتظم وقدموا لي الكثير من النصائح الرائعة».