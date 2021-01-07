شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يعود بتعادل ثمين من ملعب النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

عاد الفجيرة بتعادل ثمين من استاد آل مكتوم مع مضيفه النصر 1-1 في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، والذي أقيم على استاد آل مكتوم بنادي النصر، على أن يلتقي الفريقان في الإياب على ملعب الفجيرة، الذي يكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى نصف النهائي.

وافتتح البرتغالي توزيه التسجيل للنصر في الدقيقة الثانية، وعادل السويدي كريستيان صاموئيل للفجيرة في الدقيقة 52.

وكانت الأفضلية لفريق الفجيرة خاصة في الشوط الأول، حيث استطاع الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض أكثر من مرة، وألغى حكم اللقاء له هدفاً في الدقيقة 25 بداعي التسلل.

وبدأ النصر بالتسجيل مبكراً عن طريق توزيه بعد متابعة جيدة لتسديدة قوية، وظن الجميع أن «العميد» في طريقه لفوز عريض، لكن الفجيرة هو من أمسك بزمام المبادرة وعادل بعد مرور 7 دقائق من الشوط الثاني عن طريق صاموئيل الذي استفاد من عرضية التونسي فراس بالعربي.

وكاد صاموئيل نفسه أن يسجل هدفاً ثانياً ولا أروع في الدقيقة 55، بعد أن استغل خروج الحارس أحمد شامبية عن مرماه ليسدد كرة من منتصف الملعب، لكنها علت المرمى بقليل.