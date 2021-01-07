شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: "عابد" سيكون زعيم الأغلبية وأشرف رشاد رئيساً للجنة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "بكرى"، خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن معلومات جمعها كصحفى ومن الممكن أن تصدق بنسبة 100%، و90% أو 50% أو لا تصدق مطلقاً.
وتابع "بكرى": "الدكتور عبد الهادى القصبى مرشح للجنة التضامن، وكريم درويش مرشح للجنة العلاقات الخارجية، والدكتور أشرف حاتم مرشح للجنة الصحة، وأحمد سمير مرشح للجنة الاقتصادية، والشئون العربية مطروح منافسة بين الدكتور سعد الجمال وصفى الدين خربوش أمين عام الحزب الجمهورى، والسفيرة منى عمر مرشحة للجنة حقوق الإنسان، وكمال مرعى مرشح للجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور سامى هاشم مرشح للجنة التعليم، وهشام الحصرى مرشح للجنة الزراعة".
واستكمل "بكرى"، قائلاً: "وعاطف ناصر مرشح للجنة النقل والمواصلات، وطارق رضوان مرشح للجنة الشئون الإفريقية، والدكتور أسامة العبد مرشح للجنة الدينية، وسحر طلعت مصطفى مرشحة للجنة السياحة، ومتوقع أن يكون النائب علاء عابد زعيم الأغلبية فى الفصل التشريعى الأول".