شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: "عابد" سيكون زعيم الأغلبية وأشرف رشاد رئيساً للجنة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى والنائب البرلمانى، مصطفى بكرى، عن الأسماء المرشحة لتولى رؤساء لجان البرلمان المقبل، كما قال إن هناك معلومات لديه غير مؤكدة بأن النائب علاء عابد سيكون زعيم الأغلبية فى الفصل التشريعى الأول، لافتاً إلى أن هيئة مكتب البرلمان لم تحسم حتى الآن، وتابع: "ولكن يبدو أنها ستشهد مفاجآت".

وأضاف "بكرى"، خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن معلومات جمعها كصحفى ومن الممكن أن تصدق بنسبة 100%، و90% أو 50% أو لا تصدق مطلقاً.