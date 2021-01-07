شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

يترقب الجميع، صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب لعقد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وسيحدد القرار ساعة وتاريخ الانعقاد.

وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.