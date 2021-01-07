شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين يطالب بإجراء انتخابات نقابة الصحفيين عن طريق "التصويت عن بعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن يبادر بإعداد تطبيق "التصويت عن بعد" وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للتحول الرقمى.

وأضاف محمود علم الدين في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يمكن استخدام ذلك التطبيق فى انتخابات النقابات، وليبدأ بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين المقرر إجراؤها فى مارس القادم، مضيفًا أن إجراء انتخابات الصحفيين عن طريق التصويت عن بعد لم يتعارض مع قانون النقابة، لأنه فى إطار فقه الضرورة لا مانع من استخدام ذلك للحفاظ على البشر، وأننا نملك من الخبرات ما تمكنا من ذلك.

وأشار الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أنه ضد فكرة إجراء انتخابات التجديد النصفى للصحفيين بالشكل التقليدى.